Бобры со своими плотинами мешают омскому МЧС готовиться к паводку

Параллельно с жителями и силовыми структурами Омской области активную подготовку к весеннему паводку ведут и представители фауны, а именно бобры. При этом создавая некомфортные условия для первых.
Сегодня, 17 марта, глава регионального ГУ МЧС России Владимир Корбут обсудил с омскими журналистами готовность региона к предупреждению и ликвидации весеннего половодья, сообщает
Омские спасатели ведут подготовительные работы по худшему сценарию паводка. По словам Корбута, 13-ть районов области находятся в зоне риска – среди них Тарский, Черлакский, называевский, Крутинский, Усть-Ишимский и Седельниковский районы. Противопаводковые мероприятия начались еще осенью прошлого года. На выделенные региональным правительством деньги были приобретены пять новых мощных насосных станций. В Называевском районе прорыт Мангутский канал для отвода талых вод, обследованы все водоемы на предмет бобровых запруд.
Как отметил начальник ГУ МЧС России по Омской области, до 25 марта канал будет полностью очищен от бобровых запруд, которые животные возводили несколько лет. «Сейчас, когда идет обследование, хочу сказать, что мы не только готовимся к весне, бобры тоже готовятся, они готовят к валке деревья, которые уже вот-вот должны рухнуть, причем они рухнут в тот момент, когда начнется паводок», - сказал Владимир Корбут.
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