Бобры со своими плотинами мешают омскому МЧС готовиться к паводку



Как отметил начальник ГУ МЧС России по Омской области, до 25 марта канал будет полностью очищен от бобровых запруд, которые животные возводили несколько лет. «Сейчас, когда идет обследование, хочу сказать, что мы не только готовимся к весне, бобры тоже готовятся, они готовят к валке деревья, которые уже вот-вот должны рухнуть, причем они рухнут в тот момент, когда начнется паводок», - сказал Владимир Корбут.

