Битва Авангарда с Ак Барсом в Омске, обстановка накалена до предела

Сегодняшняя игра по оценке многих должна завершиться в пользу омской команды. И серия переедет в Казань, где как раз и решиться судьба Авангарда. Проиграв три игры, ястребы поставили себя в непростую ситуацию, поэтому интерес к каждому матчу теперь накален до предела.