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Битва Авангарда с Ак Барсом в Омске, обстановка накалена до предела

17 марта 2017, 17:19
Каждый шаг может быть последним.

Сегодняшняя игра по оценке многих должна завершиться в пользу омской команды. И серия переедет в Казань, где как раз и решиться судьба Авангарда. Проиграв три игры, ястребы поставили себя в непростую ситуацию, поэтому интерес к каждому матчу теперь накален до предела.

Сегодня «Арене Омск» состоится очередной «решающий матч» серии полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом». Напомним, счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

В паблике Авангарда омичи, понятно, в основном поддерживают команду.

«Ну, давайте ребята в бой, надеюсь не последний. Ни шагу назад, позади Омск».

«Верю в перелом серии. Удачи, АВУШКА».

«Если Авангард выиграет серию, куплю абонемент на следующий сезон».

Но есть и те, кто не верит в победу, причем, предсказывают победу сегодня и проигрыш в следующем матче:

«Сегодня , 5-3. Послезавтра. 1-0 и по домам».

«Сегодня тащим, а в Казани нам вынесут окончательный приговор».

«Сегодня в отпуск».

Между тем «Ак Барс» на своей страничке в instagram опубликовали информацию, что «Авангард» запретил пускать на арену талисман казанцев, так как он является «зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо». Заметка вызвала бурную реакцию болельщиков казанского клуба:

«Видимо в Омске решили, что маскот виноват в домашних поражениях».
«Необходимы ответные санкции!!!!»
«В открытую не могут победить – начинается цирк!»

Публикация от Хоккейный клуб "Ак Барс" (@hcakbars)

Напомним, пятый матч полуфинальной серии стартует сегодня в 19:00 по омскому времени на льду «Арены Омск».

Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт#Город
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