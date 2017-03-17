Битва Авангарда с Ак Барсом в Омске, обстановка накалена до предела

Сегодняшняя игра по оценке многих должна завершиться в пользу омской команды. И серия переедет в Казань, где как раз и решиться судьба Авангарда. Проиграв три игры, ястребы поставили себя в непростую ситуацию, поэтому интерес к каждому матчу теперь накален до предела.
Сегодня «Арене Омск» состоится очередной «решающий матч» серии полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом». Напомним, счет в серии 3-1 в пользу казанцев.
В паблике Авангарда омичи, понятно, в основном поддерживают команду.
«Ну, давайте ребята в бой, надеюсь не последний. Ни шагу назад, позади Омск».
«Верю в перелом серии. Удачи, АВУШКА».
«Если Авангард выиграет серию, куплю абонемент на следующий сезон».
Но есть и те, кто не верит в победу, причем, предсказывают победу сегодня и проигрыш в следующем матче:
«Сегодня , 5-3. Послезавтра. 1-0 и по домам».
«Сегодня тащим, а в Казани нам вынесут окончательный приговор».
«Сегодня в отпуск».
Между тем «Ак Барс» на своей страничке в instagram опубликовали информацию, что «Авангард» запретил пускать на арену талисман казанцев, так как он является «зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо». Заметка вызвала бурную реакцию болельщиков казанского клуба:
«Видимо в Омске решили, что маскот виноват в домашних поражениях».
«Необходимы ответные санкции!!!!»
«В открытую не могут победить – начинается цирк!»
Тем временем наш @_icebars не попадет на пятый матч в Омске. Руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб "Авангард" @avangard_inside принял решение не пустить в арену нашего талисмана команды, так как он является "зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо". Надеемся, что в Лиге @khl станет больше таких команд, которые понимают, что присутствие маскотов команд-гостей создает настоящий праздник на арене! #хкакбарс #хкавангард #кхл
Напомним, пятый матч полуфинальной серии стартует сегодня в 19:00 по омскому времени на льду «Арены Омск».
Фото: hawk.ru