30 ударов ножом: омич сядет на 14 лет за убийство женщины



В ходе проверки показаний молодого человека выяснилось, что он совершил убийство с целью похитить из кассы деньги. Для этого Поляков заранее приготовил кухонный нож, и достав его в почтовом отделении, потребовал от сотрудницы передать денежные средства. После того, как женщина отказалась выполнять его требования, он выдвинул один из ящиков стола, где обнаружил 6 755 рублей. Злоумышленник ударил женщину головой о дверь шкафа, бросил на пол и нанес около 30 ножевых ранений. Сотрудница почты скончалась на месте преступления. Поляков с похищенными деньгами скрылся с места убийства.