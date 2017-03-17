30 ударов ножом: омич сядет на 14 лет за убийство женщины

19-летний житель Называевского района осужден за убийство работницы почты. Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Омской области, признаны судом достаточными для вынесения приговору Виталию Полякову. Молодой человек признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ), в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ).
Днем 19 ноября 2016 года, в почтовом отделении села Большепесчанка (Называевский район), местные жители обнаружили тело женщины с множественными колото-резаными ранениями. Жертвой преступления стала 52-летняя сотрудница почты, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Несмотря на отсутствие свидетелей, личность подозреваемого установлена следователями и сотрудниками уголовного розыска уже в первые сутки после происшествия. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в том же селе, ранее не имевший судимости. Нападение на женщину он объяснил тем, что она не смогла перевести денежные средства из-за сбоя программного обеспечения.
В ходе проверки показаний молодого человека выяснилось, что он совершил убийство с целью похитить из кассы деньги. Для этого Поляков заранее приготовил кухонный нож, и достав его в почтовом отделении, потребовал от сотрудницы передать денежные средства. После того, как женщина отказалась выполнять его требования, он выдвинул один из ящиков стола, где обнаружил 6 755 рублей. Злоумышленник ударил женщину головой о дверь шкафа, бросил на пол и нанес около 30 ножевых ранений. Сотрудница почты скончалась на месте преступления. Поляков с похищенными деньгами скрылся с места убийства.
В областном суде молодому человеку назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с Полякова взыщут 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сыну погибшей.
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