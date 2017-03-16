Вооруженный захват отделения полиции в Омске, введен режим КТО

Сегодня в Омске проводятся учения специальных служб. По легенде, в 10 часов утра оперативным штабом получена информация, что неизвестные вооруженные лица захватили здание отдела полиции №8, на улице 22 Апреля, 33.
Руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ РФ по Омской области принял решение о введении правового режима КТО и проведении контртеррористической операции на территории Советского округа (улицы Энтузиастов, Нефтезаводская, проспект Мира, 50 лет Октября).
На основании представления губернатора директором ФСБ РФ, председателем Национального антитеррористического комитета с 16 марта на территории Советского округа объявлен критический, красный уровень террористической опасности. Сроком – на трое суток.
Отмечается, что, согласно федеральному закону о противодействии терроризму, в период проведения учений будут применяться временные ограничения: на движение транспорта и пешеходов в районе учений; проверка документов, при отсутствии доставка в отделение полиции для установления личности; удаление граждан из зоны учений; временное отселение из зоны учений; эвакуация транспортных средств; использование личных транспортных средств граждан спецслужбами; проникновение лиц, участвующих в учениях, в помещения для пресечения теракта; осуществление досмотра людей и автомобилей.
Омичам рекомендуется ограничить время пребывания в зоне проведения учений и выполнять все требования полиции и спецслужб.
Фото: Аварийный омск