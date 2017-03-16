Вооруженный захват отделения полиции в Омске, введен режим КТО



Отмечается, что, согласно федеральному закону о противодействии терроризму, в период проведения учений будут применяться временные ограничения: на движение транспорта и пешеходов в районе учений; проверка документов, при отсутствии доставка в отделение полиции для установления личности; удаление граждан из зоны учений; временное отселение из зоны учений; эвакуация транспортных средств; использование личных транспортных средств граждан спецслужбами; проникновение лиц, участвующих в учениях, в помещения для пресечения теракта; осуществление досмотра людей и автомобилей.