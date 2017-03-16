В Омске разбиты 16 автомобилей, припаркованных во дворе

Накануне от жителей одного из домов на улице Крылова поступило обращение в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Омской области о задержании мужчины, находящегося в состоянии опьянения, который, по словам жителей Ленинского округа, повредил несколько транспортных средств и похитил из машин имущество.
В полиции доставленного мужчину сразу опознали как 35-летнего местного жителя, в феврале текущего года в отношении него в суд передано 4 уголовных дела по факту совершения аналогичных преступлений.
Полицейские осмотрели парковку возле дома на улице Крылова и 16 поврежденных машин со следами проникновения. Из трех автомобилей злоумышленник похитил навигаторы и магнитолы, в остальных с помощью отвертки, которая была изъята в качестве вещественного доказательства, разбил стекла.
Проводится доследственная проверка, опрашиваются заявители, очевидцы и свидетеле инцидента, устанавливается сумма причиненного ущерба.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области