В Омске разбиты 16 автомобилей, припаркованных во дворе

Накануне от жителей одного из домов на улице Крылова поступило обращение в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Омской области о задержании мужчины, находящегося в состоянии опьянения, который, по словам жителей Ленинского округа, повредил несколько транспортных средств и похитил из машин имущество.