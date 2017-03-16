В Омске на взятке в 1,5 миллиона пойманы полицейский и его посредник

По данным пресс-службы омского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России, уголовное дело по статье 290 части 6 возбуждено в отношении сотрудника Омского ЛУ МВД России – получение взятки в особо крупном размере. Кроме этого, возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Омска, который подозревается в посредничестве во взяточничестве – статья 291.1 часть 4 Уголовного кодекса России.
Ранее: в правоохранительные органы обратился омский предприниматель. Он сообщил, что оперуполномоченный ОЭБ и ПК омского ЛУ МВД России требует от бизнесмена взятку в сумме 1,5 миллиона рублей за прекращение проведения оперативных мероприятий в отношении него и беспрепятственное продолжение предпринимательской деятельности. В качестве посредника он привлек своего знакомого, который и сообщил требования полицейского бизнесмену.
В установленный день предприниматель под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области принес на встречу с посредником часть суммы, а именно 500 тысяч рублей. Посредник в тот же день передал подозреваемому в совершении преступления полицейскому 400 тысяч рублей, 100 тысяч он оставил себе в качестве вознаграждения.
Сразу же после передачи денежных средств действия полицейского и его посредника были пресечены. В настоящее время по ходатайству органов следствия для подозреваемых – сотрудника Омского ЛУ МВД России по Омской области, а также его посредника – по решению суда избрана мера пресечения – домашний арест. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела.
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