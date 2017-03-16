В Омске на взятке в 1,5 миллиона пойманы полицейский и его посредник

В установленный день предприниматель под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области принес на встречу с посредником часть суммы, а именно 500 тысяч рублей. Посредник в тот же день передал подозреваемому в совершении преступления полицейскому 400 тысяч рублей, 100 тысяч он оставил себе в качестве вознаграждения.