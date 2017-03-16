Уборка снега в Омске продолжается, Двораковский за рулем грузовика

Машины – всего 16 единиц – поступают партиями и после постановки на учет в ГИБДД отправляются на работу. МАЗы, ключи от которых накануне вручил водителям градоначальник, уже вчера вечером приступили к уборке снега с омских улиц.



«Технику покупаем на конкурсной основе. Минчане предложили выгодные условия. Одна такая машина стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле других аналогов», говорит Двораковский. Он отмечает, что дорожникам не хватает современной техники и приходится искать и выделять средства для «постепенного технического перевооружения».