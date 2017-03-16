Уборка снега в Омске продолжается, Двораковский за рулем грузовика

Накануне в Омске мэр Вячеслав Двораковский вручил дорожникам ключи от новой спецтехники. Новые самосвалы Минского автозавода с этого дня выходят на уборку снега и его вывоз в округа города.
Новая спецтехника для Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжает поступать в Омск. По решению мэра, на обновление машинного парка дорожников выделено 67 миллионов рублей – на закупку самосвалов, подметально-уборочных машин, универсальных погрузчиков, мини-тракторов для содержания пешеходных зон.
Машины – всего 16 единиц – поступают партиями и после постановки на учет в ГИБДД отправляются на работу. МАЗы, ключи от которых накануне вручил водителям градоначальник, уже вчера вечером приступили к уборке снега с омских улиц.
«Технику покупаем на конкурсной основе. Минчане предложили выгодные условия. Одна такая машина стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле других аналогов», говорит Двораковский. Он отмечает, что дорожникам не хватает современной техники и приходится искать и выделять средства для «постепенного технического перевооружения».
«МАЗы удобны, экономичны и надежны. А еще и комфортны — я водил грузовики в армии, есть с чем сравнивать», отметил Вячеслав Двораковский. Вспоминая армейские годы, мэр рассказал присутствовавшим, что в то время занимался вывозом снега.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал итоги одного из проведенных аукционов с ценой контракта в 26,75 миллионов рублей на поставку пяти подметально-уборочных машин. Согласно документации, закупаемые транспортные средства предназначены для содержания дорог и коммунального хозяйства, единица – стоимостью 5,35 миллионов рублей. У них должно быть вакуумное оборудование, автономный двигатель для работы коммунального оборудования, устройство всасывания смета (с диаметром рукава не менее 250 мм), встроенная память, антенны ГЛОНАСС и GSM, а также с функцией «чёрный ящик».
Ранее завершился еще один электронный аукцион, на поставку погрузчика с бортовым поворотом за 3 568 000 рублей (цена контракта), также завершен аукцион на поставку подметально-уборочной вакуумной машины с заявленной стоимостью в 5 087 000 рублей.
Фото: Андрей Кутузов