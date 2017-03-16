Режим КТО в Советском округе: эвакуация населения, действия силовиков

13-16 марта 2017 года оперативным штабом в Омской области проведено плановое тактико-специальное учение по пресечению проникновения на территорию региона незаконного вооруженного формирования и пресечению террористического акта на объекте органов власти.
Согласно замыслу активной фазы учения группой террористов, участники которой имеют спецподготовку и боевой опыт, осуществлен захват в г.Омске отдела полиции №8. Под угрозой подрыва здания преступниками выдвинуты требования к органам власти.
Складывающаяся обстановка осложнялась значительной концентрацией заложников в здании отдела полиции, наличием у преступников взрывного устройства большой мощности, а также нахождением объекта теракта в густонаселенном районе г. Омска.
Для локализации террористической угрозы к работе приступил оперативный штаб в Омской области. После анализа ситуации в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Омской области генерал-майором Кондратенко В.В. было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО). Часть территории Советского округа г. Омска была объявлена территорией проведения КТО, на которой вводился соответствующий правовой режим.
После осуществления комплекса необходимых мероприятий руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении специальной операции по нейтрализации террористов.
В учебных мероприятиях были задействованы руководители подразделений областных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ПУ УФСБ, Центра специальной связи и информации ФСО, подразделений и воинских частей Росгвардии по Омской области и Омского гарнизона, Правительства Омской области, администрации г. Омска и других заинтересованных ведомств.
Особое внимание уделялось отработке и закреплению на практике механизма межведомственного взаимодействия, оповещения граждан о решениях оперативного штаба, ведения переговорного процесса с преступниками, эвакуации населения, операции по освобождению заложников, локализации угрозы взрыва.
По предварительной оценке руководителя контртеррористической операции все цели, поставленные при проведении учений, достигнуты. После детального разбора всех этапов учения будут подведены окончательные итоги, поставлены задачи по устранению выявленных недостатков, а также выработаны рекомендации органам исполнительной власти и муниципальным образованиям Омской области по совершенствованию мер антитеррористической защищенности.
Данное учение проведено в соответствии с планом мероприятий оперативного штаба в Омской области, который функционирует на постоянной основе при координирующей роли Национального антитеррористического комитета и является элементом реализации целостной общегосударственной системы мер по противодействию терроризму.
Источник: пресс-служба Управления ФСБ РФ по Омской области
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