Режим КТО в Советском округе: эвакуация населения, действия силовиков

Для локализации террористической угрозы к работе приступил оперативный штаб в Омской области. После анализа ситуации в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Омской области генерал-майором Кондратенко В.В. было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО). Часть территории Советского округа г. Омска была объявлена территорией проведения КТО, на которой вводился соответствующий правовой режим.