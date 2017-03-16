Рефинансируем ипотеку

С 7 марта 2017 банк «Акцепт» предлагает клиентам, имеющим действующие ипотечные кредиты в других банках, снизить процентную ставку до 12,5% годовых, а клиентам, получающим зарплату на карту банка – до 12% годовых.
Условия рефинансирования ипотеки: объект недвижимости – квартира с оформленным правом собственности, сумма кредита – до 80% от рыночной стоимости квартиры, максимально 6 млн. рублей (для клиентов офисов в Сибирском федеральном округе) и 15 млн. рублей (для клиентов Московского филиала).
Рефинансирование ипотеки от банка «Акцепт» дает возможность увеличить срок погашения кредита до 25 лет, при этом уменьшив сумму ежемесячного платежа.
Для клиентов созданы удобные условия по обслуживанию кредита – оплата аннуитетными или дифференцированными платежами, для увеличения суммы кредита возможно привлечение третьих лиц в качестве созаемщиков, досрочное погашение кредита – без комиссий и штрафов. Кредит могут получить все категории клиентов, в том числе индивидуальные предприниматели.
*Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроков кредита можно получить на официальном
На правах рекламы