Рефинансируем ипотеку

Для клиентов созданы удобные условия по обслуживанию кредита – оплата аннуитетными или дифференцированными платежами, для увеличения суммы кредита возможно привлечение третьих лиц в качестве созаемщиков, досрочное погашение кредита – без комиссий и штрафов. Кредит могут получить все категории клиентов, в том числе индивидуальные предприниматели.