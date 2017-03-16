Приора сбила ребенка на проезжей части, водитель скрылся с места ДТП

Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Усть-Ишимскому в 19:05 15 марта. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предварительно установили: неизвестный водитель, управляя неизвестным транспортным средством, при движении по улице Советская в селе Никольск в районе дома №50 допустил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В результате столкновения, мальчик 2009 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение.