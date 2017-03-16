Приора сбила ребенка на проезжей части, водитель скрылся с места ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение. ДТП произошло накануне в селе Никольск Усть-Ишимского района, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Усть-Ишимскому в 19:05 15 марта. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предварительно установили: неизвестный водитель, управляя неизвестным транспортным средством, при движении по улице Советская в селе Никольск в районе дома №50 допустил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В результате столкновения, мальчик 2009 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение.
В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции установили и марку автомобиля, и личность водителя – Лада Приора, водитель, мужчина 1970 года рождения.
В отношении правонарушителя возбуждено административное делопроизводство по статье 12.27 части 2 КоАП России – оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся. (санкция – лишение права управления транспортным средством от 1 до 1,5 лет или арест на 15 суток).
По данному факту назначена и проводится проверка – будут установлены все причины и обстоятельства ДТП.
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