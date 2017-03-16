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Омский регион погрузится в туман, температура упадет до -24 градусов

16 марта 2017, 21:01
Погода в ближайшие дни.

До окончания второй декады марта ощутимого потепления в Омском регионе не ожидается, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В ночь с 16 на 17 марта температура воздуха опустится вплоть до -23 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в диапазоне от -1 до -6. Кроме того, осадков не ожидается, но на область опустится туман.

Ночная температура воздуха с 17 на 18 марта существенно не изменится, опускаясь при прояснении -24 градусов. Днем температура воздуха составит -1…-6 градусов. Осадков также не ожидается.

Значительных изменений погоды 19 марта не ожидается. Ночью температура воздуха может опуститься до -24 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в интервале от 0 до -5 градусов. Осадков не ожидается.


Фото: иллюстрация

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