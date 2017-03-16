Омск под колпаком: запах газа в воздухе есть, превышений ПДК – нет

Омск под колпаком



Сегодня, 16 марта, ситуацию с неприятным запахом прокомментировали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Там напомнили, что с 14 марта в Омске действует «штормовое предупреждение о наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». И по состоянию на 13:00 часов 16 марта ситуация не изменилась: «город под колпаком приземной инверсии».