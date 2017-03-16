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Омск под колпаком: запах газа в воздухе есть, превышений ПДК – нет

16 марта 2017, 15:17
Дымка и слабый ветер.

Напомним, в 2017 году жалобы горожан на сильный запах газа в Омске начались с 17 февраля. Это был первый мощный выброс с «неизвестного предприятия».

Далее пошла целая серия: 8, 10, 11 и 14 марта. Во всех случаях сообщения горожан массово появлялись в соцсетях и на страницах СМИ.

По ходу начали подключаться местные надзорные органы. Затем волна докатилась и до Москвы. Там взяли проблему выбросов под особый контроль. Однако до сих пор виновные в выбросах не найдены. Ведется расследование, изучаются пробы воздуха.

Портал Gorod55.ru накануне, 15 марта, разослал письма в Росприроднадзор (по Омской области и в Центральный аппарат), региональный Следственный комитет и Министерство природных ресурсов и экологии Омской области со следующими вопросами:

«В связи с многочисленными жалобами омичей на неприятный химический запах в воздухе 9-10.03, 14.03 2017 года, а также обнаружением в атмосфере вещества этилмеркаптан с 400-кратным превышением ПДК, просим сообщить:

1. Результаты проверочных мероприятий на следующих предприятиях Омского региона: ОАО «Газпромнефть – Омский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод», ОАО «Омский каучук», ООО «СГ-трейдинг» и АГЗС.

2. По результатам оперативного отбора проб атмосферного воздуха на территории промышленной зоны города, обнаружены ли иные химические вещества, за исключением этилмеркаптана?»

Ответы пока не получены.

Вместе с тем, газом снова «сильно пахнуло» 14 марта, во второй половине дня. «Вонь» распространялась от Нефтяников до метромоста и на Левом берегу.


Далее появилось сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области: пробы воздуха взяты, «в результате экспресс-анализа предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено».

То есть, мы чем-то «вонючим» дышим, доходит до тошноты и головной боли, но нарушений и конкретных виновных при этом пока нет.

Омск под колпаком

Сегодня, 16 марта, ситуацию с неприятным запахом прокомментировали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Там напомнили, что с 14 марта в Омске действует «штормовое предупреждение о наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». И по состоянию на 13:00 часов 16 марта ситуация не изменилась: «город под колпаком приземной инверсии».


Дымка наблюдается по всем направлениям, сила ветра слабая. Синоптики уточняют, что «при таких метеоусловиях промышленные предприятия должны работать в особом режиме».

Все жалобы горожан отслеживаются специалистами Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», Управления Росприроднадзора, министерства природных ресурсов и Управления МЧС по Омской области.

Газоанализатором ГАНК проведено 11 замеров в разных точках Омска 14 и 15 марта. В том числе пробы взяты на набережной Тухачевского, улицах 3-я Любинская, Дианова, Доковская, Орджоникидзе, М.Сибиряка и в поселке Дружино:

«Результаты анализов отобранных проб превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) этилмеркаптана не показали. По данным автоматизированных станций контроля СКАТ, превышений также не выявлено»

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