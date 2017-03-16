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Новое обновление для iPhone и iPad убьет почти 200 тысяч приложений

16 марта 2017, 14:17
Переход на 64-битную архитектуру.

Новая версия операционной системы iOS 11, релиз которой намечен на сентябрь-октябрь нынешнего года, будет несовместима с 187 тысячами приложений. Обновленная платформа не будет поддерживать написанный для 32-разрядного процессора софт, таким образом, около 8% программ в App Store перестанут корректно функционировать, сообщает Sensor Tower.

Сюрпризом отказ от этой архитектуры не является. Несколько месяцев назад из iTunes были удалены около 50 тысяч заброшенных разработчиками приложений. Также вышедшая в января нынешнего года бета-версия iOS 10.3 начала предупреждать владельцев iPhone о наличии устаревших приложений. В сообщении отмечалось, что 32-разрядные программы не будут работать на будущих версиях операционной системы, поэтому разработчика следует их обновить.

Гаджеты Apple поддерживают 64-битные приложения с 2013 года. Софт «яблочной» компании давно переведен на новую архитектуру, но это не касается всех программ сторонних разработчиков, имеющихся в App Store.

Анонсировать iOS 11 «яблочная» компания должна уже нынешним летом на конференции Worldwide Developers Conference, которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Скорее всего, новая платформа не будет доступна на iPhone 5, iPhone 5c, iPod touch 6G, iPad mini 2 и iPad 4.


Фото: иллюстрация

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