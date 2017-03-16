Новое обновление для iPhone и iPad убьет почти 200 тысяч приложений

Сюрпризом отказ от этой архитектуры не является. Несколько месяцев назад из iTunes были удалены около 50 тысяч заброшенных разработчиками приложений. Также вышедшая в января нынешнего года бета-версия iOS 10.3 начала предупреждать владельцев iPhone о наличии устаревших приложений. В сообщении отмечалось, что 32-разрядные программы не будут работать на будущих версиях операционной системы, поэтому разработчика следует их обновить.