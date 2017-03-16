На 14-летнего подростка рухнула стена кирпичного здания

Предварительно установлено: днями ранее 14-летний подросток отправился разбирать стену кирпичного заброшенного здания, когда-то принадлежащего администрации бывшего колхоза, чтобы потом реализовать полученный материал. В один миг школьник оказался под завалами рухнувшей на него кирпичной кладки стены. В результате несчастного случая ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Отмечается, в настоящее время угрозы для его жизни и здоровья нет.