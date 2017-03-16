На 14-летнего подростка рухнула стена кирпичного здания

Омские следователи проверяют факт получения травм ребенком, на которого обрушилась стена заброшенного здания в селе Нагибино Тюкалинского района, сообщает пресс-служба СК СУ России по Омской области.
Предварительно установлено: днями ранее 14-летний подросток отправился разбирать стену кирпичного заброшенного здания, когда-то принадлежащего администрации бывшего колхоза, чтобы потом реализовать полученный материал. В один миг школьник оказался под завалами рухнувшей на него кирпичной кладки стены. В результате несчастного случая ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Отмечается, в настоящее время угрозы для его жизни и здоровья нет.
В результате назначенных следственных мероприятий, будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана правовая оценка действиям или бездействию чиновников и других лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности заброшенных зданий и строений для жителей населенных пунктов – в заключение будет вынесено процессуальное решение.
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