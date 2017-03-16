Лобовое столкновение в Омске, машины сильно разбиты

Сегодня, 16 марта, в Центральном округе города Омска на пересечении улиц Вавилова и 7-я Северная произошло лобовое столкновение кроссовера и седана.
На опубликованных в социальных сетях снимках с места происшествия виден результат лобового столкновения кроссовера и седана, обе иномарки получили серьезные повреждения передней части кузова.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, серьезно пострадавших при данном столкновении людей нет.
Фото: vk.com/aomsk