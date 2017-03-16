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Лобовое столкновение в Омске, машины сильно разбиты

16 марта 2017, 15:45
ДТП в Центральном округе.

Сегодня, 16 марта, в Центральном округе города Омска на пересечении улиц Вавилова и 7-я Северная произошло лобовое столкновение кроссовера и седана.

На опубликованных в социальных сетях снимках с места происшествия виден результат лобового столкновения кроссовера и седана, обе иномарки получили серьезные повреждения передней части кузова.


Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, серьезно пострадавших при данном столкновении людей нет.


Фото: vk.com/aomsk

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