Изменения в бюджете Омской области: расходы увеличены на 6 млрд

По словам Вадима Чеченко, министра финансов Омской области, бюджет области на 2017 год принимался «в условиях отрицательной динамики на налоговым и неналоговым доходам и жестких ограничений со стороны Правительства РФ». В связи с чем остался «существенный объем необеспеченной потребности для исполнения полномочий органов власти». При принятии вторых изменений в главный финансовый документ области, большая часть этих потребностей уже финансируется. Так, около 1 миллиарда рублей выделено на содержание госучреждений, 250 миллионов – на оздоровление и отдых детей, 247 миллионов – на жилье сиротам, - отметил Чеченко.