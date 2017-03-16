Изменения в бюджете Омской области: расходы увеличены на 6 млрд

По данным пресс-службы регионального правительства, сегодня депутаты Законодательного Собрания приняли участие в обсуждении и принятии вторых изменений в главный областной финансовый документ. По итогам заседания областного парламента, казна региона значительно увеличилась: по доходам до 70,3 миллиардов рублей, по расходам до 72,6 миллиардов рублей. При этом, расходная часть увеличена более чем на 6 миллиардов рублей.
По словам Вадима Чеченко, министра финансов Омской области, бюджет области на 2017 год принимался «в условиях отрицательной динамики на налоговым и неналоговым доходам и жестких ограничений со стороны Правительства РФ». В связи с чем остался «существенный объем необеспеченной потребности для исполнения полномочий органов власти». При принятии вторых изменений в главный финансовый документ области, большая часть этих потребностей уже финансируется. Так, около 1 миллиарда рублей выделено на содержание госучреждений, 250 миллионов – на оздоровление и отдых детей, 247 миллионов – на жилье сиротам, - отметил Чеченко.
Кроме этого, министр финансов привел еще ряд цифр: например, более чем на полмиллиарда выросли инвестиции облбюджета. По программе переселения граждан из аварийного жилья инвестиционный поток увеличился на 160 миллионов рублей; на строительство юбилейных объектов плюсом пойдут более 60 миллионов рублей, еще 221 миллион будет перечислен муниципальным образованиям в виде субсидий – на строительство объектов спорта и культуры, будут построены жилые дома для медицинских работников и учителей.
По поручению губернатора, осуществлена работа по сокращению расходов, результатом которой стало сокращение государственного долга региона – на 441 миллионов рублей.
В связи с этим, произошло перепланирование денежных средств, которые оказались высвобожденными: 100 миллионов – на капитальный ремонт медицинских учреждений, 49 миллионов – на субсидии перевозчикам, 70 миллионов – на субсидии юрлицам, осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе региона, 40 миллионов – на возмещение части затрат по производству молока лицам, ведущим ЛПХ.
Из федерального бюджета включены в региональный целевые безвозмездные поступления – 3 миллиарда 755 миллионов рублей. Так, Омская область уже получила 445 миллионов рублей на льготное обеспечение лекарствами, 732 миллиона рублей – на поддержку агропрома, полтора миллиарда рублей – на дороги.
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