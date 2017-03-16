Двораковский отказался быть мэром Омска

У омского градоначальника осталось меньше 100 дней на улучшение жизни города и горожан. В преддверии выборов нового главы администрации редакция «
Речь шла о многих вопросах. В частности, Двораковский сказал, что за 5 лет ни разу не пожалел «о своем приходе в администрацию». Были сложные моменты, но «такого крайнего состояния не было».
Самым сложным вопросом в своей работе мэра Двораковский видит то, что связано с дорогами. Особенно ситуация обострилась весной 2013 года: «Впервые тогда был такой вал недовольства жителей и критики города», «2015-й год - вообще крах полный по дорогам».
Что касается новых выборов мэра в 2017 году, то здесь Двораковский отметил: «абсолютно точно не буду претендовать». Он для себя это решил.
Что далее? Или в депутаты Горсовета или другие варианты: «Тяжело сказать. Думаю, работа найдется»
ТОП-4 «народных» воспоминаний о Двораковском:
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