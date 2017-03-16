Двораковский отказался быть мэром Омска

Самым сложным вопросом в своей работе мэра Двораковский видит то, что связано с дорогами. Особенно ситуация обострилась весной 2013 года: «Впервые тогда был такой вал недовольства жителей и критики города», «2015-й год - вообще крах полный по дорогам».