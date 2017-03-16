Движение транспорта в Ленинском округе перекроют из-за ремонтных работ

Завтра, 17 марта, в Ленинском округе города Омска с 11:00 до 12:00 будет закрыто движение для автомобилей через железнодорожный переезд по улице Михаила Леонова, сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации города.
Отмечается, что часовое перекрытие движения связано с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на железнодорожном переезде по улице Михаила Леонова.
Кроме того, на время ремонтных работ движение пассажирский автобусов №№ 4, 55, 385, 418 будет организовано до указанного переезда с обеих сторон по утвержденным схемам.
Фото: иллюстрация