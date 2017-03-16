Дорожный фонд Омской области превысил 7,7 миллиардов рублей

По второму соглашению будут предоставлены субсидии по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» - размер 1 миллиард рублей.

При этом равнозначная сумма будет направлена из консолидированного бюджета Омской области. Два миллиона рублей пойдут на ремонт 7 автомобильных дорог регионального значения и 32 улиц города, установку 342 дорожных знаков в Омске и 32 светофоров около образовательных учреждений. Кроме этого, специалистами дорожных управлений будет проделана работа по нанесению 2 тысяч метров ограждений и 8 тысяч метров дорожной разметки.