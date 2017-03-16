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Дорожный фонд Омской области превысил 7,7 миллиардов рублей

16 марта 2017, 12:51
Ремонтные работы начнутся в мае.

Главный финансовый документ области сегодня вновь рассмотрели депутаты Законодательного Собрания и утвердили вторые изменения в бюджете региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стало известно, что дорожный фонд Омской области увеличится почти на 1,5 миллиарда рублей, при этом федеральные средства будут направлены на реконструкцию трасс, сельских дорог и городских улиц.

В целом же, после утверждения вторых изменений дорожный фонд Омской области превысил 7,7 млиллиардов рублей.

Указанный транш в 1,5 миллиарда рублей поступит в Омскую область после подписания двух соглашений между Правительством региона и Федеральным дорожным агентством.

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» поступит 464 миллионов рублей, из консолидированного бюджета на эти цели будет выделено 254,3 миллионов рублей. Основная цель данных расходов – реконструкция 15 подъездов к сельским населенным пунктам в 11 районах области протяженностью 47,3 километров.

По второму соглашению будут предоставлены субсидии по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» - размер 1 миллиард рублей.
При этом равнозначная сумма будет направлена из консолидированного бюджета Омской области. Два миллиона рублей пойдут на ремонт 7 автомобильных дорог регионального значения и 32 улиц города, установку 342 дорожных знаков в Омске и 32 светофоров около образовательных учреждений. Кроме этого, специалистами дорожных управлений будет проделана работа по нанесению 2 тысяч метров ограждений и 8 тысяч метров дорожной разметки.


Фото: omskportal.ru

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