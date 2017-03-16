Авангард ведет переговоры с новым тренером – СМИ

Что касается «Авангарда», то омский клуб уже лишил себя права на ошибку в серии с «Ак Барсом». Накануне в Казани омские хоккеисты потерпели третье поражение , теперь для выхода в следующий раунд плей-офф «ястребам» нужно побеждать в трех играх подряд.



Напомним, ранее за результаты «Авангарда» от лица всей команды п еред болельщиками извинился нападающий Николай Лемтюгов, который в нынешнем сезоне является одним из лидеров атаки омского клуба, на счету нападающего 31 (19+12) очко в «регулярке» и 8 (2+6) результативных баллов, которые хоккеист набрал в матчах на вылет.