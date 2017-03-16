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Авангард ведет переговоры с новым тренером – СМИ

16 марта 2017, 18:27
Инсайдерская информация.

Омский «Авангард» может заключить двухлетнее соглашение с экс-наставником «Сибири» Андреем Скабелкой, сообщает «Хоккейная правда» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Сибири» после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого новосибирская команда заняла 9-ю позицию, остановившись в одном шаге от попадания в плей-офф.

Что касается «Авангарда», то омский клуб уже лишил себя права на ошибку в серии с «Ак Барсом». Накануне в Казани омские хоккеисты потерпели третье поражение, теперь для выхода в следующий раунд плей-офф «ястребам» нужно побеждать в трех играх подряд.

Напомним, ранее за результаты «Авангарда» от лица всей команды перед болельщиками извинился нападающий Николай Лемтюгов, который в нынешнем сезоне является одним из лидеров атаки омского клуба, на счету нападающего 31 (19+12) очко в «регулярке» и 8 (2+6) результативных баллов, которые хоккеист набрал в матчах на вылет.


Фото: hawk.ru

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