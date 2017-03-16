Авангард ведет переговоры с новым тренером – СМИ

Омский «Авангард» может заключить двухлетнее соглашение с экс-наставником «Сибири» Андреем Скабелкой, сообщает «
Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Сибири» после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого новосибирская команда заняла 9-ю позицию, остановившись в одном шаге от попадания в плей-офф.
Что касается «Авангарда», то омский клуб уже лишил себя права на ошибку в серии с «Ак Барсом». Накануне в Казани омские хоккеисты потерпели
Напомним, ранее за результаты «Авангарда» от лица всей команды п
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