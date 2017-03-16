Авангард извинился перед болельщиками за поражение в играх плей-офф

Кроме того, Николай Лемтюгов поделился мнением, что казанцы уже не бьются, «они с нами уже не толкаются, отворачиваются, приседают, наверное, думают, что уже выиграли». По словам форварда, именно этим «ястребам» и следует воспользоваться, побеждая в каждой смене.