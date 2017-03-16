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Авангард извинился перед болельщиками за поражение в играх плей-офф

16 марта 2017, 13:22
Права на ошибку у команды больше нет.

Автор единственного гола «ястребов» в четвертом матче серии с «Ак Барсом» Николай Лемтюгов считает, что «Авангарду» нужно извиниться перед болельщиками за игру, кроме того, форвард поделился своим мнением о сложившейся ситуации с пресс-службой омского клуба.

От лица всей команды нападающий извинился перед омскими болельщиками, отметив, что теперь «ястребам» необходимо побеждать в трех матчах подряд. При этом Лемтюгов отметил, что хоккеисты не сдаются и готовы выложиться в грядущем домашнем матче.

Кроме того, Николай Лемтюгов поделился мнением, что казанцы уже не бьются, «они с нами уже не толкаются, отворачиваются, приседают, наверное, думают, что уже выиграли». По словам форварда, именно этим «ястребам» и следует воспользоваться, побеждая в каждой смене.

Наставник «Авангарда» Федор Канарейкин отметил агрессивность, с которой «Ак Барс» играл в первом периоде, тем не менее, голы казанцев главный тренер нашей команды назвал нелогичными.

Напомним, накануне омский «Авангард» уступил «Ак Барсу», теперь счет в серии 3-1 в пользу казанцев. Следующая игра команд состоится в пятницу, 17 марта, на «Арене Омск».


Фото: ak-bars.ru

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