Авангард извинился перед болельщиками за поражение в играх плей-офф

Автор единственного гола «ястребов» в четвертом матче серии с «Ак Барсом» Николай Лемтюгов считает, что «Авангарду» нужно извиниться перед болельщиками за игру, кроме того, форвард поделился своим мнением о сложившейся ситуации с пресс-службой омского клуба.
От лица всей команды нападающий извинился перед омскими болельщиками, отметив, что теперь «ястребам» необходимо побеждать в трех матчах подряд. При этом Лемтюгов отметил, что хоккеисты не сдаются и готовы выложиться в грядущем домашнем матче.
Кроме того, Николай Лемтюгов поделился мнением, что казанцы уже не бьются, «они с нами уже не толкаются, отворачиваются, приседают, наверное, думают, что уже выиграли». По словам форварда, именно этим «ястребам» и следует воспользоваться, побеждая в каждой смене.
Наставник «Авангарда» Федор Канарейкин отметил агрессивность, с которой «Ак Барс» играл в первом периоде, тем не менее, голы казанцев главный тренер нашей команды назвал нелогичными.
Напомним, накануне омский
Фото: ak-bars.ru