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22-летнего полицейского задержали с наркотиками в Омске

16 марта 2017, 16:16
Расследование завершено.

Омский следственный комитет СУ России сообщает, что уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, передано в суд.

Следствием установлено, что 22-летний водитель полка ППСП полиции УМВД России по городу Омску в ноябре 2016 года вытащил из тайника наркотическое средство, которое впоследствии хотел реализовать. Но сбыть наркотик ему не удалось, потому что во время проведения оперативных мероприятий был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Далее последовало увольнение полицейского водителя из органов за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника.


Фото: иллюстрация

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