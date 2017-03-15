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ВКонтакте запустил счетчик просмотров записей

15 марта 2017, 15:21
Полезное нововведение.

В социальной сети «ВКонтакте» появился счетчик просмотров записей сообществ и пользователей. Нововведение уже доступно в обновленных версиях приложений на базе Android и iOS, сообщает пресс-служба соцсети.

Счетчик, наряду с отметками «Нравится» и «Поделиться записью», отображается непосредственно под записью и виден всем пользователям «ВКонтакте». В веб-версии социальной сети количество просмотра публикаций также доступно.

Руководитель веб-разработки «ВКонтакте» Вадим Дорохов отметил, что, благодаря введению счетчиков, пользователи получили возможность оперативного отслеживания интереса к каждой публикации не только по средствам отметок «Нравится» и комментариям, но и с помощью количества просмотров. Новый показатель должен стать дополнительным источником мотивации и обратной связи для авторов контента в социальной сети, подсказывая, какая информация вызывает у аудитории наибольший интерес.


Фото: иллюстрация

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