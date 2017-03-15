ВКонтакте запустил счетчик просмотров записей

Руководитель веб-разработки «ВКонтакте» Вадим Дорохов отметил, что, благодаря введению счетчиков, пользователи получили возможность оперативного отслеживания интереса к каждой публикации не только по средствам отметок «Нравится» и комментариям, но и с помощью количества просмотров. Новый показатель должен стать дополнительным источником мотивации и обратной связи для авторов контента в социальной сети, подсказывая, какая информация вызывает у аудитории наибольший интерес.