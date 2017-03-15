В Омске обнаружен труп младенца, в убийстве ребенка обвиняется мать



Также выяснилось, что роженица проживает совместно со своим братом, его женой и их 3 несовершеннолетними детьми. Женщина не состоит в браке, характеризуется, как лицо, употребляющее спиртные напитки. Обвиняемая не состояла на учете по беременности в медицинском учреждении, кроме этого, в 2005 году уже есть зарегистрированный факт ее отказа от ребенка в родильном доме.