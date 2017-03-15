В Омске обнаружен труп младенца, в убийстве ребенка обвиняется мать

Вечером 12 марта на тропинке в районе улицы Ростовской в Омске обнаружен трупик девочки с признаками естественных родов и без признаков насильственной смерти...
В Омске прокуратура Ленинского округа признала законным и обоснованным постановление следственного отдела по Ленинскому округу СУ СК РФ по Омской области о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летней омички по статье 106 Уголовного кодекса России – убийство новорожденного ребенка и взяла ход расследования данного уголовного дела на контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Ранее: 12 марта 2017 года в вечернее время на тропинке недалеко от дома №38 по улице Ростовская был обнаружен труп младенца ребенка с признаками естественных родов и без признаков насильственной смерти.
Предварительно установлено: в ночь с 11 на 12 марта омичка родила дома девочку. По словам женщины, когда она убедилась, что ребенок не дышит, решила выкинуть его на улицу. Но, как предварительно установили следователи, сразу после родов ребенок дышал – легкие девочки расправлены и завоздушены.
Также выяснилось, что роженица проживает совместно со своим братом, его женой и их 3 несовершеннолетними детьми. Женщина не состоит в браке, характеризуется, как лицо, употребляющее спиртные напитки. Обвиняемая не состояла на учете по беременности в медицинском учреждении, кроме этого, в 2005 году уже есть зарегистрированный факт ее отказа от ребенка в родильном доме.
Отмечается, что санкция по указанной статье является лишение свободы на срок вплоть до 5 лет.
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