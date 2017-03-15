Центробанк РФ уронил доллар до 58 рублей

Доллар и евро, официальные курсы которых показывали стабильной рост на протяжении недели, накануне подешевели.
Центробанк РФ установил курс американской валюты на 15 марта на уровне 58,9540 рублей, что на 17,87 копеек ниже предыдущей отметки. Стоит отметить, что официальный курс доллара непрерывно повышался, начиная с 8 марта.
Европейская валюта подешевела сразу на полрубля. Регулятор установил курс евро на отметке в 62,7447 рублей (-0,5214).
Накануне нефть дешевела, ситуация изменилась лишь к концу дня. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется на уровне $51,26 за баррель. Что касается сырья сорта WTI, то его стоимость на данный момент составляет $48,43.
Фото: иллюстрация