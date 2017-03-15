«Титаник» в КЦ Вавилон

14 апреля исполнится 105 лет со дня крушения величайшего, «непотопляемого» «Титаника» (12+)!
«Тита́ник» (англ. Titanic) — британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса «Олимпик». Строился в Белфасте на верфи «Харленд энд Вулф» с 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании «Уайт Стар Лайн». На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.
10 апреля 1912 года «Титаник» отправился из Саутгемптона в свой первый и единственный рейс. Совершив остановки во французском Шербуре и ирландском Квинстауне, корабль вышел в Атлантический океан с 1317 пассажирами и 908 членами экипажа на борту. Командовал судном капитан Эдвард Смит. 14 апреля радиостанция «Титаника» приняла семь ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости. Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута.
В 23:39 14 апреля вперёдсмотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход «Карпатия».
Обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в плачевном состоянии, подъём их на поверхность в целости не представляется возможным.
Так же, в 2017 году исполняется 20 лет со дня выхода на Российские экраны картины Джеймса Кэмерона «Титаник».
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