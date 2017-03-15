«Титаник» в КЦ Вавилон

14 апреля исполнится 105 лет со дня крушения величайшего, «непотопляемого» «Титаника» (12+)!



«Тита́ник» (англ. Titanic) — британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса «Олимпик». Строился в Белфасте на верфи «Харленд энд Вулф» с 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании «Уайт Стар Лайн». На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.