Такой ситуации, как сегодня, в Омске не было 100 лет

По словам первого вице-мэра Омска Сергея Фролова, те ливневые канализации, которые находятся в полосе отвода дорог и стоят на балансе департамента городского хозяйства, будут работать.
- Я еще раз заверяю, что мы проверили, конкретно все ливневки пробиты. Внутри трубы не заморожены, не заилены. Они пробиты. Сейчас идет промывка дождеприемных колодцев. Очищаем, если они лежат под снегом - выдалбливаем, проливаем водой. В этом году на 20 тысяч тонн горячей воды заключили договор. Сейчас промываем, для того чтобы канализация смогла принять талую воду.
Как заметил чиновник, пока все идет планово. Отчасти региону сегодня помогает погода.
- В ближайшие пять дней ожидается днем минус 2-3 градуса, ночью до минус 7. Эта та погода, которая нам позволяет вымораживать снег. Днем подтаяло, ночью подморозило. Обратите внимание, что снежные бурты вдоль трасс, черные такие, они подсели очень сильно.
Между тем, запасы снега на территории города очень большие. Если будет резкое потепление, то земля не сразу отойдет, хотя, по данным специалистов, она промерзла всего на 15 сантиметров. В этом случае, почва не сможет принять влагу в полном объеме.
- Общая тенденция по Сибирскому федеральному округу такова, что такого снега и такой противопаводковой ситуации в течение 100 лет не существовало. Это официальные источники. Ситуация крайне сложная. Тем не менее, весь объем работ, который запланирован, мы выполняем и до 20 марта выполним, - отметил Сергей Фролов.