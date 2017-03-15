Такой ситуации, как сегодня, в Омске не было 100 лет

- Я еще раз заверяю, что мы проверили, конкретно все ливневки пробиты. Внутри трубы не заморожены, не заилены. Они пробиты. Сейчас идет промывка дождеприемных колодцев. Очищаем, если они лежат под снегом - выдалбливаем, проливаем водой. В этом году на 20 тысяч тонн горячей воды заключили договор. Сейчас промываем, для того чтобы канализация смогла принять талую воду.