Сообщение МЧС: известны результаты проб воздуха, взятые накануне

Накануне вечером, 14 марта, омичи сообщали о резком запахе газа в воздухе. Особенно заметно его присутствие было на Левобережье и в Нефтяниках. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области также поступали заявления о неприятном запахе от жителей Кировского округа Омска.
На момент обращений организовано межведомственное взаимодействие с Центром по мониторингу окружающей среды, Роспотребнадзором и Росприроднадзором, а также Прокуратурой и ФСБ Омской области. Проведен отбор воздуха на содержание в атмосфере метана, формальдегида, сероводорода, метина, этилмеркаптана, в целях определить причины и источники неприятного запаха над городом.
Для забора и анализа проб воздуха задействованы две передвижные лаборатории и семь стационарных постов от «Обь-Иртышского УГМС», а также четыре стационарных поста автоматизированной системы контроля химической обстановке областного ГУ МЧС, расположенной в северной промзоне Омска.
В результате экспресс-анализа предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Ранее, 9-10 марта причиной неприятного запаха в Омске названо 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана в воздухе: тогда результаты замеров выдали содержание вещества в воздухе в размере 0,021 миллиграмм на кубический метр. В ведомстве отмечают, что концентрация до 16 миллиграмм на кубометр не вызывает серьезных последствий даже при многочасовом воздействии.
Напомним, портал Gorod55.ru сообщал, что сообщения о сильном запахе у Метромоста поступили в редакцию около шести вечера. В соцсетях данная тема также подверглась оживленному обсуждению. Среди указанных пользователями локаций названы Нефтяники, Старый Кировск, поселок Солнечный, 10-летие, Рабочие и Порт-Артур. Омичи предполагали, что снова был выброс, некоторые жаловались на ухудшение самочувствия: головокружение, тошноту и головную боль.