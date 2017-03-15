Город55
ГлавноеВсе новости

Сообщение МЧС: известны результаты проб воздуха, взятые накануне

15 марта 2017, 11:21
Омичи жалуются на тошноту и головную боль.

Накануне вечером, 14 марта, омичи сообщали о резком запахе газа в воздухе. Особенно заметно его присутствие было на Левобережье и в Нефтяниках. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Омской области также поступали заявления о неприятном запахе от жителей Кировского округа Омска.

На момент обращений организовано межведомственное взаимодействие с Центром по мониторингу окружающей среды, Роспотребнадзором и Росприроднадзором, а также Прокуратурой и ФСБ Омской области. Проведен отбор воздуха на содержание в атмосфере метана, формальдегида, сероводорода, метина, этилмеркаптана, в целях определить причины и источники неприятного запаха над городом.

Для забора и анализа проб воздуха задействованы две передвижные лаборатории и семь стационарных постов от «Обь-Иртышского УГМС», а также четыре стационарных поста автоматизированной системы контроля химической обстановке областного ГУ МЧС, расположенной в северной промзоне Омска.

В результате экспресс-анализа предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Ранее, 9-10 марта причиной неприятного запаха в Омске названо 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана в воздухе: тогда результаты замеров выдали содержание вещества в воздухе в размере 0,021 миллиграмм на кубический метр. В ведомстве отмечают, что концентрация до 16 миллиграмм на кубометр не вызывает серьезных последствий даже при многочасовом воздействии.

Напомним, портал Gorod55.ru сообщал, что сообщения о сильном запахе у Метромоста поступили в редакцию около шести вечера. В соцсетях данная тема также подверглась оживленному обсуждению. Среди указанных пользователями локаций названы Нефтяники, Старый Кировск, поселок Солнечный, 10-летие, Рабочие и Порт-Артур. Омичи предполагали, что снова был выброс, некоторые жаловались на ухудшение самочувствия: головокружение, тошноту и головную боль.

#Новости#Экология#Главное#Город#Технологии#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31