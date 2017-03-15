Сообщение МЧС: известны результаты проб воздуха, взятые накануне

Ранее, 9-10 марта причиной неприятного запаха в Омске названо 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана в воздухе: тогда результаты замеров выдали содержание вещества в воздухе в размере 0,021 миллиграмм на кубический метр. В ведомстве отмечают, что концентрация до 16 миллиграмм на кубометр не вызывает серьезных последствий даже при многочасовом воздействии.



Напомним, портал Gorod55.ru сообщал, что сообщения о сильном запахе у Метромоста поступили в редакцию около шести вечера. В соцсетях данная тема также подверглась оживленному обсуждению. Среди указанных пользователями локаций названы Нефтяники, Старый Кировск, поселок Солнечный, 10-летие, Рабочие и Порт-Артур. Омичи предполагали, что снова был выброс, некоторые жаловались на ухудшение самочувствия: головокружение, тошноту и головную боль.

