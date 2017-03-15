Режим чрезвычайной ситуации предложили ввести в Омске

На сегодняшнем заседании комитета Горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта депутат Юрий Федотов предложил ввести в Омске режим чрезвычайно ситуации в связи с надвигающимся мусорным коллапсом.
Сегодня в городе отсутствуют лицензированные мусорные полигоны. Твердые коммунальные отходы принимаются на трех площадках накопления. Мусор на них может накапливаться в течение 11 месяцев. После чего отходы должны быть вывезены на лицензированные полигоны.
- Таковых в городе, на такую емкость ТКО, не существует. Муниципальные, сельские они намного меньшего объема. Получается, что через 11 месяцев у нас возникает нелегальная ситуация. Эти площадки накопления нам некуда будет деть. Это большая проблема муниципалитета, - сказал Юрий Федотов.
По мнению депутата, не стоит придумывать какие-то площадки накопления, поскольку через 11 месяцев лицензированный полигон не появится.
- Лучше сейчас нам признать, сказать, что у нас режим чрезвычайный. У нас нет полигона, который был бы лицензирован для города Омска. Открыть площадки в режиме ЧС, но открыть не бесконечно, а только на период утверждения проекта и рекультивации этих свалок. Режим ЧС должен смениться тем, что эти свалки будут отсыпаны, выровнены, закрыты, засеяны травой. К этому моменту, понятно, что это период не меньше пяти лет, уже наверняка в городе Омске за счет местных бюджетов, федеральных средств, частных средств полигон все-таки будет построен. Другого выхода нет. Мы должны видеть перспективу. Чтобы мы имели в городе лицензированный полигон.
На вопрос - решится ли мэрия на такой шаг, депутат ответил: «Я уверен, что испугаются. Психология чиновника, депутата или жителя – она принципиально отличается. Чиновники не те, что были ранее. Они сегодня всего боятся, боятся принимать ответственные решения. Боятся, что они не смогут доказать, что они правы. Мы направляем это предложение от Народного фронта и на мэра, и губернатора. Ожидаем от них ответа».