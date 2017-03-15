Режим чрезвычайной ситуации предложили ввести в Омске

- Лучше сейчас нам признать, сказать, что у нас режим чрезвычайный. У нас нет полигона, который был бы лицензирован для города Омска. Открыть площадки в режиме ЧС, но открыть не бесконечно, а только на период утверждения проекта и рекультивации этих свалок. Режим ЧС должен смениться тем, что эти свалки будут отсыпаны, выровнены, закрыты, засеяны травой. К этому моменту, понятно, что это период не меньше пяти лет, уже наверняка в городе Омске за счет местных бюджетов, федеральных средств, частных средств полигон все-таки будет построен. Другого выхода нет. Мы должны видеть перспективу. Чтобы мы имели в городе лицензированный полигон.