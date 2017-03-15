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Президент ТПП РФ: институты развития нуждаются в реорганизации

15 марта 2017, 20:21
Помощь бизнесу.

Российская система институтов развития нуждается в ревизии и реорганизации, об этом на Форуме институтов развития «Новым известиям» заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

В РФ сегодня работают 36 институтов развития, задача которых помогать бизнесу. Каждый год государство выделяет им порядка 350-450 миллиардов рублей. Между тем, лишь 5 % предпринимателей пользуются их услугами. Большая часть бизнеса не представляет чем эти институты могут быть им полезны.

По мнению Сергея Катырина, первоочередная задача - информирование бизнеса о том, чем занимаются институты развития. Также важно привлекать представителей бизнес-сообщества к работе в их руководящих структурах.

Кроме того, следует провести реорганизацию самой системы институтов развития. «Если в России 36 таких институтов, а мы знаем, в лучшем случае, лишь о половине из них, то наверное есть смысл подумать, зачем, собственно говоря, существуют остальные», - отметил руководитель ТПП РФ.

По его словам, все инициативы предпринимательского сообщества включены в Комплексный план действий правительства РФ на 2017-2025 годы.

Фото: tpprf.ru

#Новости#Бизнес#Общество
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