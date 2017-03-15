Президент ТПП РФ: институты развития нуждаются в реорганизации

Российская система институтов развития нуждается в ревизии и реорганизации, об этом на Форуме институтов развития «
В РФ сегодня работают 36 институтов развития, задача которых помогать бизнесу. Каждый год государство выделяет им порядка 350-450 миллиардов рублей. Между тем, лишь 5 % предпринимателей пользуются их услугами. Большая часть бизнеса не представляет чем эти институты могут быть им полезны.
По мнению Сергея Катырина, первоочередная задача - информирование бизнеса о том, чем занимаются институты развития. Также важно привлекать представителей бизнес-сообщества к работе в их руководящих структурах.
Кроме того, следует провести реорганизацию самой системы институтов развития. «Если в России 36 таких институтов, а мы знаем, в лучшем случае, лишь о половине из них, то наверное есть смысл подумать, зачем, собственно говоря, существуют остальные», - отметил руководитель ТПП РФ.
По его словам, все инициативы предпринимательского сообщества включены в Комплексный план действий правительства РФ на 2017-2025 годы.
Фото: tpprf.ru