Президент ТПП РФ: институты развития нуждаются в реорганизации

В РФ сегодня работают 36 институтов развития, задача которых помогать бизнесу. Каждый год государство выделяет им порядка 350-450 миллиардов рублей. Между тем, лишь 5 % предпринимателей пользуются их услугами. Большая часть бизнеса не представляет чем эти институты могут быть им полезны.