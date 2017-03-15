Порвали пояс, сломали санки: как ребенка спасли от стаи собак в Омске

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» омичка опубликовала пост, в котором она рассказала, что около здания «Омскоблавтотранса» по улице 20 лет РККА на нее напала стая озлобленных собак. В тот момент омичка везла годовалого ребенка в санках, он был пристегнут специальным поясом. Не растерявшись в данной ситуации, женщина схватила ребенка на руки, а сама отбилась от собак. В результате нападения санки оказались сломанными, пояс порванным. Каких-либо серьезных последствий удалось избежать.