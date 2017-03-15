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Порвали пояс, сломали санки: как ребенка спасли от стаи собак в Омске

15 марта 2017, 16:17
Проверка СК.

По сообщению из средств массовых информаций омский следственный комитет СУ России о нападении стаи озлобленных собак на женщину с ребенком начал доследственную проверку, результатом которой станет принятие соответствующего процессуального решения, сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» омичка опубликовала пост, в котором она рассказала, что около здания «Омскоблавтотранса» по улице 20 лет РККА на нее напала стая озлобленных собак. В тот момент омичка везла годовалого ребенка в санках, он был пристегнут специальным поясом. Не растерявшись в данной ситуации, женщина схватила ребенка на руки, а сама отбилась от собак. В результате нападения санки оказались сломанными, пояс порванным. Каких-либо серьезных последствий удалось избежать.

В связи с этим, следователи намерены установить и проверить все причины и обстоятельства происшедшего, выяснить в полной ли мере исполняют свои должностные обязанности лица, на которых возложены полномочия по отлову бездомных животных.

Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия#Город
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