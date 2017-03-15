Погоня по Омску за нетрезвым водителем: устроил ДТП и пытался убежать

В связи с этим, было организовано преследование автомобиля. По направлению к Левому берегу, у Ленинградского моста водитель Chevrolet допустил столкновение с Nissan Almera, однако после этого продолжил движение. При этом движение преследуемого автомобиля не раз создавало аварийную ситуацию на проезжей части, так, водитель неоднократно следовал на красный свет светофоров, значительно превышал скорость.