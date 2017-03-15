Погоня по Омску за нетрезвым водителем: устроил ДТП и пытался убежать

Накануне поздно вечером, около 00:30, сотрудникам ДПС, несшим службу на улице Масленникова, поступило сообщение от граждан о предположительно нетрезвом водителе, управлявшем автомобилем Chevrolet. Омичи сообщали, что автомобиль двигается в направлении улицы Куйбышева.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили схожий с полученными описаниями автомобиль на улице Жукова. Требование полицейских остановиться водитель автомобиля проигнорировал и продолжил движение, предприняв попытку скрыться.
В связи с этим, было организовано преследование автомобиля. По направлению к Левому берегу, у Ленинградского моста водитель Chevrolet допустил столкновение с Nissan Almera, однако после этого продолжил движение. При этом движение преследуемого автомобиля не раз создавало аварийную ситуацию на проезжей части, так, водитель неоднократно следовал на красный свет светофоров, значительно превышал скорость.
Далее, нарушитель с улицы Енисейской пересек мост имени 60 лет Победы, продолжил движение по улицам Фрунзе, Интернациональной, Гагарина и Лермонтова. Но на улице Жукова он остановился и предпринял попытку убежать. В это время и был задержан автоинспекторами.
Полицейскими установлено, что за рулем автомобиля Chevrolet находился 21-летний молодой человек, у которого нет права на управление транспортным средством. Кроме этого, в ходе исследования алкотектором у молодого парня подтверждено состояние алкогольного опьянения – 0,487 мг/л.
Отмечается, что в отношении правонарушителя возбуждено административное делопроизводство за неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора, за невыполнение требования сотрудников полиции остановиться, за движение по тротуарам, которое является нарушением правил дорожного движения.
По решению суда за совершение данного правонарушения (статья 12.8 часть 3 КоАП России) задержанному назначено наказание в виде ареста на 10 суток, при этом транспортное средство помещено на спецстоянку.
Управление МВД России по Омской области выражает благодарность омичам за сообщение о правонарушителе на дороге, за бдительность и проявление активной гражданской позиции.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: 55.мвд.рф