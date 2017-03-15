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Подъем воды в Иртыше до 2,7 метра выше нормы

15 марта 2017, 17:19
Подъем воды в Иртыше до 2,7 метра выше нормы

Росгидромет накануне опубликован информацию «Об ожидаемом характере весеннего половодья 2017 года на реках Российской Федерации».

В целом было отмечено, что российская зима 2016-2017 года на большей части территории страны была близкой к обычной. Однако снегозапасы во многих бассейнах рек к марту 2017 года все же норму превысили.

В частности, запас воды в снежном покрове реки Волги составил 136 мм (123% нормы), реки Дон – 145% нормы.

В бассейнах рек Сибири запасы воды в снеге в конце февраля составили 85-161% нормы. Вскрытие ото льда рек Сибири в 2017 году ожидается преимущественно в сроки, близкие к норме.

Иртыш

В третьей декаде апреля вскроется лед на реках Ишим, Иртыш до устья реки Тобол. Далее, в первой декаде мая, ледоход распространится по Иртышу до устья реки.

Образование опасных заторов ожидается на следующих реках азиатской части РФ:


Наиболее высокий подъем воды во время половодья на «0,5-1,5 м, местами до 2,7 м выше нормы» ожидается на Оби, Иртыше, Ишиме, Тоболе и других реках.

В Омском и Тюменском регионе ожидается подтопление талыми водами «бессточных пониженных участков местности южных районов». Также в Сибирском федеральном округе «при прохождении весеннего половодья возможны прорывы неопорожненных прудов на малых реках и связанные с этим затопления».

Напомним, уровень Иртыша в черте города Омска серьезно повышался уже два года подряд: весной 2015 и 2016 гг. По Омской области также два года подтапливает обширные территории с жилыми домами и приусадебными хозяйствами. Местные жители получают денежную компенсацию от властей.

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