Подъем воды в Иртыше до 2,7 метра выше нормы

В целом было отмечено, что российская зима 2016-2017 года на большей части территории страны была близкой к обычной. Однако снегозапасы во многих бассейнах рек к марту 2017 года все же норму превысили.
В частности, запас воды в снежном покрове реки Волги составил 136 мм (123% нормы), реки Дон – 145% нормы.
В бассейнах рек Сибири запасы воды в снеге в конце февраля составили 85-161% нормы. Вскрытие ото льда рек Сибири в 2017 году ожидается преимущественно в сроки, близкие к норме.
Иртыш
В третьей декаде апреля вскроется лед на реках Ишим, Иртыш до устья реки Тобол. Далее, в первой декаде мая, ледоход распространится по Иртышу до устья реки.
Образование опасных заторов ожидается на следующих реках азиатской части РФ:
Наиболее высокий подъем воды во время половодья на «0,5-1,5 м, местами до 2,7 м выше нормы» ожидается на Оби, Иртыше, Ишиме, Тоболе и других реках.
В Омском и Тюменском регионе ожидается подтопление талыми водами «бессточных пониженных участков местности южных районов». Также в Сибирском федеральном округе «при прохождении весеннего половодья возможны прорывы неопорожненных прудов на малых реках и связанные с этим затопления».
Напомним,