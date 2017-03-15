Омск вернули в прошлый век

В свет вышел фотоальбом «Омск. Тогда и сейчас», в котором каждому историческому снимку нашего города соответствует современная фотография, выполненная с похожего ракурса.
В альбом вошли более 140 фотографий знаковых для Омска мест. Книга включает в себя 60 исторических объектов с историческими справками сразу на двух языках – русском и английском. Реализацией этого проекта занималась компания
Отобранные архивные фотографии отражают характерные для различных периодов Омска черты. Исторические снимки нашего города предоставлены Музеем истории городского самоуправления и Музеем истории городского быта.
Цель получившегося альбома заключается в наглядной демонстрации изменений, которые произошли с Омском за последние годы.
Фото: geliovostok.ru