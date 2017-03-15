Омич застрелил знакомого на охоте, перепутав того с глухарем

Установлено: в дневное время 2 января 2017 года Евгений Литвинов находился в лесном массиве с карабином «Вепрь-308». Не убедившись в отсутствии людей, во время охоты мужчина выстрелил по неясно видимой цели, попав в своего 45-летнего знакомого, занимавшего пост председателя Седельниковского районного общества рыбoловов и охотников одноименной региональной общественной организации.