Омич застрелил знакомого на охоте, перепутав того с глухарем

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Седельниковского района Омской области, который обвиняется в причинении смерти во время охоты по неосторожности.
Обвинительное заключение утверждено прокурором Седельниковского района Омского региона по уголовному делу в отношении 49-летнего Евгения Литвинова, обвиняемого по ч.1 ст.109 УК РФ.
Установлено: в дневное время 2 января 2017 года Евгений Литвинов находился в лесном массиве с карабином «Вепрь-308». Не убедившись в отсутствии людей, во время охоты мужчина выстрелил по неясно видимой цели, попав в своего 45-летнего знакомого, занимавшего пост председателя Седельниковского районного общества рыбoловов и охотников одноименной региональной общественной организации.
Потерпевший от полученного огнестрельного ранения скoнчался на месте. Евгений Литвинов вину в совершении преступления полностью признал, пояснив, что в сидевшего в кустах мужчину выстрелил по ошибке, пeрепутав его силуэт с глухарем.
В настоящее время для рассмотрения уголовное дело направлено в Тарский городской суд Омской области.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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