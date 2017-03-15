Омич, обещая оформить на себя кредит, забрал у друга 200 тыс и сбежал

Когда оба пришли в банк, потерпевший передал своему знакомому указанную сумму (200 тысяч) и ждал завершения сделки. Однако, знакомый, получив вознаграждение, покинул отделение банка и больше не вернулся. Только тогда омич понял, что стал жертвой мошенника. В правоохранительные органы потерпевший обратился после неудачных попыток самостоятельно вернуть похищенную сумму.