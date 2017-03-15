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Омич, обещая оформить на себя кредит, забрал у друга 200 тыс и сбежал

15 марта 2017, 17:50
Подозреваемый задержан.

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился 35-летний омич. Мужчина пояснил, что у него похищена довольно крупная сумма денег прямо в отделении банка на улице Красный Путь.

При выяснении обстоятельств данного факта, полицейские установили: мужчина и его знакомый решили приобрести в кредит снегоход стоимостью 1300 тысяч рублей, который планировали впоследствии продать. Знакомый согласился оформить на себя кредит, при условии, что первый вознаградит его денежной суммой в 200 тысяч рублей.

Когда оба пришли в банк, потерпевший передал своему знакомому указанную сумму (200 тысяч) и ждал завершения сделки. Однако, знакомый, получив вознаграждение, покинул отделение банка и больше не вернулся. Только тогда омич понял, что стал жертвой мошенника. В правоохранительные органы потерпевший обратился после неудачных попыток самостоятельно вернуть похищенную сумму.

Итогам оперативно-разыскных мероприятий стало задержание подозреваемого 26-летнего жителя города Омска по месту его проживания на улице 23-й Северной – за это время мужчина успел уже потратить похищенные деньги.

Противоправные действия 26-летнего парня классифицированы в соответствии со статьей 159 частью 2 Уголовного кодекса России – мошенничество (санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет).

По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

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