Какие районы Омска уйдут под воду: предупреждение о начале паводка

Из-за того, что уровень грунтовых в этом году достаточно высок, в местах возможного подтопления вода может резко подняться. В целях обеспечения безопасности, в Омске будут организованы пункты временного размещения граждан. В настоящее время в городе вывезен снег с 200 мест возможного подтопления из 254. В ближайшие дни эта работа будет завершена полностью, отметили в департаменте городского хозяйства.