Какие районы Омска уйдут под воду: предупреждение о начале паводка

По предварительному прогнозу омских синоптиков, потепление ожидается с 22 марта – начнется обильное и скоротечное снеготаяние. В связи с этим, подготовка к весеннему половодью в Омске проходит в усиленном порядке, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Из-за того, что уровень грунтовых в этом году достаточно высок, в местах возможного подтопления вода может резко подняться. В целях обеспечения безопасности, в Омске будут организованы пункты временного размещения граждан. В настоящее время в городе вывезен снег с 200 мест возможного подтопления из 254. В ближайшие дни эта работа будет завершена полностью, отметили в департаменте городского хозяйства.
По словам Сергея Фролова, заместителя мэра, директора профильного департамента, при подготовке к паводку особое внимание уделено следующим территориям – поселок Немецкий, близлежащие территории у озер Моховое и Чередовое, а также в районе Красноярского тракта. Чиновник отметил, что на этих территориях, в частности речь идет о территориях в районе Красноярского тракта, летом были дополнительно прочищены трубы, подготовлен сброс воды.
«Но так как снега в этом году значительно больше, при этом с большим содержанием воды, и на сибниисхозовских полях в том числе, то опасения некоторые есть», - сказал Фролов.
Администрация Центрального округа по поручению мэра уже проводит разъяснительную работу с населением, а именно с жителями частных секторов. В первую очередь, туда необходимо завезти песок для строительства дамб, чтобы собственники должным образом готовились к паводку. К таким же мерам относится и прочистка ливневых канализаций. Кроме этого, продолжается активная вывозка снега с прилегающих территорий, заготовлено 5 тысяч мешков с песком.
В вязи со всем вышеперечисленным, администрацией города Омска утвержден список пунктов временного размещения граждан на случай массового подтопления. Всего таких пунктов будет 41 – от 8 до 10 в каждом округе города. Как и в раньше, пункты, в основном, будут размещены в школах.
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