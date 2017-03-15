Группы быстрого реагирования с насосами спасут Омск от затопления

Сегодня на заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты обсудили ситуацию с паводком. Депутат Заксобрания Валерий Кокорин предложил мэрии создать мобильные группы быстрого реагирования на случай затопления жилого сектора в период паводка. Кроме того, оперативно рассмотреть вопрос о закупке дополнительной насосной техники для таких бригад.
- Я вас услышал. Обязательно обсужу с мэром этот вопрос, - сказал, выступавший с докладом на заседании комитета, вице-мэр Сергей Фролов.
Как будет решен вопрос с созданием бригад и оперативной закупкой техники пока не понятно. Закон не допускает закупки без конкурса, а это длительная процедура.
- Если не будет режима чрезвычайной ситуации можно нарваться на не целевое использование средств. С финансированием может и не проблема, а вот закупка без конкурса – это проблема, - заметили некоторые депутаты.
Между тем, говоря о финансировании городского хозяйства, Сергей Фролов уточнил, сколько и чего не хватает его департаменту: «На перспективу нужно увеличение работников, закупка новой техники и финансирование как в Тюмени - 1,2 миллиарда рублей. У нас 640 миллионов рублей».