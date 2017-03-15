Группы быстрого реагирования с насосами спасут Омск от затопления

Между тем, говоря о финансировании городского хозяйства, Сергей Фролов уточнил, сколько и чего не хватает его департаменту: «На перспективу нужно увеличение работников, закупка новой техники и финансирование как в Тюмени - 1,2 миллиарда рублей. У нас 640 миллионов рублей».

