Гарантированное законом жилье омичам приходится получать через суд

Из 311 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам в 2015 году, 84,2% выданы по решениям суда, и за год обеспечено лишь 7% имеющейся подробности, с учетом вынесенных судебных решений. По данным на декабрь 2016 года предоставлено 242 жилых помещения, из которых 87,6% по решениям суда, закрыв 5,7% потребности.