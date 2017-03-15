Гарантированное законом жилье омичам приходится получать через суд

По данным на начало 2016 года, количество детей-сирот в Омском регионе составляет 8 045 человек, или немногим менее 2% от детского населения области. Проверка Счетной палаты РФ, прошедшая накануне, показала, что омское облправительство не выполняет положения Федерального закона о соцподдержке детей-сирот – в части обеспечения жилыми помещениями.
Специализированный жилищный фонд для своевременного решения жилищных вопросов детей-сирот в регионе не создан, а темпы обеспечения таких детей жильем не поспевают за ростом численности детей. На сегодня средняя продолжительность ожидания составляет порядка шести лет.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал об омиче,
Из 311 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам в 2015 году, 84,2% выданы по решениям суда, и за год обеспечено лишь 7% имеющейся подробности, с учетом вынесенных судебных решений. По данным на декабрь 2016 года предоставлено 242 жилых помещения, из которых 87,6% по решениям суда, закрыв 5,7% потребности.
В ходе проверки установлено, что детям-сиротам, проживающим в Омском регионе, практически невозможно получить жилое помещение в соответствии с федеральным законодательством. Количество судебных решений за 2016 год возросло с 371 до 552.
Нарушая региональный закон об облбюджете на 2015 год и плановый период 2016-17 годов, устанавливающий предельный размер авансовых платежей до 40%, Омскоблстройзаказчик получил аванс в размере 80% по госконтрактам на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Превышение достигло 82,5 миллионов рублей.
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