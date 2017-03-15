Экстренная помощь пострадавшим от паводка, сотни медиков на посту

В Омской области продолжается деятельность различных структур по подготовке к весеннему паводку. Медицинские учреждения Омского региона полностью готовы к проведению лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, связанных с периодом прохождения паводка, сообщает сайт Омская Губерния.
По данным региональной службы медицины катастроф, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от паводка будут до 50 городских бригад, кроме этого по районам области будут задействованы 52 бригады, состоящие из медиков центральных районных больниц. Кроме этого, помощь пострадавшим будут оказывать 59 врачебно-сестринских бригад территориального центра медицины катастроф. В учреждениях здравоохранения области готовы развернуть до тысячи коек для госпитализации пострадавших.
Все медицинские учреждения уже разработали алгоритм действий в данной ситуации. На базе каждой районной больницы проведены учения и смотры готовности внештатных формирований к ликвидации последствий весеннего половодья. Также проверены автономные источники электроснабжения.
Составлены списки населения, которые проживают в труднодоступных местах и особо нуждающихся в оказании медицинской помощи – это беременные женщины и больные с хроническими заболеваниями. Все подразделения лечебных учреждений укомплектованы месячным запасом лекарственных средств, ведется разъяснительная работа с населением. Налажено информационное взаимодействие со всеми службами и ведомствами, которые привлекаются ка борьбе с последствиями весеннего паводка.
Фото: паводок-2015