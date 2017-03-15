Экстренная помощь пострадавшим от паводка, сотни медиков на посту

По данным региональной службы медицины катастроф, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от паводка будут до 50 городских бригад, кроме этого по районам области будут задействованы 52 бригады, состоящие из медиков центральных районных больниц. Кроме этого, помощь пострадавшим будут оказывать 59 врачебно-сестринских бригад территориального центра медицины катастроф. В учреждениях здравоохранения области готовы развернуть до тысячи коек для госпитализации пострадавших.