Город55
ГлавноеВсе новости

Авангард оказался на грани вылета из плей-офф

16 марта 2017, 00:36
Серия с «Ак Барсом» близка к завершению.

Сегодня, 15 марта, в Казани прошел четвертый матч противостояния «Авангарда» и «Ак Барса». Счет в серии до этой игры был 2-1 в пользу «барсов».

Хозяева льда начали встречу довольно активно. высокий темп, заданный казанцами, вылился в гол на 10-й минуте матча, автором заброшенной шайбы стал экс-игрок «Авангарда» Александр Свитов. На 18-й минуте Андрей Попов удвоил преимущество «Ак Барса».

Игра во втором тайме оказалась равной, о чем красноречиво свидетельствуют статистические показатели. Команды нанесли по воротам друг друга по 10 бросков, совершив по 4 силовых приема и получив по 4 минуты штрафа.

В самом начале третьего игрового отрезка «ястребы» сумели сократить разрыв, результативный бросок на 42-й минуте встречи удался Николаю Лемтюгову. Тем не менее, сравнять счет гостям не удалось, встреча так и завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, «Ак Барс» повел в серии с «Авангардом» со счетом 3-1. Следующая встреча команд состоится в пятницу, 17 марта. Этот матч может стать последним для «ястребов» в нынешнем сезоне.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31