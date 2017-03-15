Авангард оказался на грани вылета из плей-офф

Сегодня, 15 марта, в Казани прошел четвертый матч противостояния «Авангарда» и «Ак Барса». Счет в серии до этой игры был 2-1 в пользу «барсов».
Хозяева льда начали встречу довольно активно. высокий темп, заданный казанцами, вылился в гол на 10-й минуте матча, автором заброшенной шайбы стал экс-игрок «Авангарда» Александр Свитов. На 18-й минуте Андрей Попов удвоил преимущество «Ак Барса».
Игра во втором тайме оказалась равной, о чем красноречиво свидетельствуют статистические показатели. Команды нанесли по воротам друг друга по 10 бросков, совершив по 4 силовых приема и получив по 4 минуты штрафа.
В самом начале третьего игрового отрезка «ястребы» сумели сократить разрыв, результативный бросок на 42-й минуте встречи удался Николаю Лемтюгову. Тем не менее, сравнять счет гостям не удалось, встреча так и завершилась со счетом 2:1.
Таким образом, «Ак Барс» повел в серии с «Авангардом» со счетом 3-1. Следующая встреча команд состоится в пятницу, 17 марта. Этот матч может стать последним для «ястребов» в нынешнем сезоне.
Фото: hawk.ru