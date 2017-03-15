Авангард оказался на грани вылета из плей-офф

В самом начале третьего игрового отрезка «ястребы» сумели сократить разрыв, результативный бросок на 42-й минуте встречи удался Николаю Лемтюгову. Тем не менее, сравнять счет гостям не удалось, встреча так и завершилась со счетом 2:1.