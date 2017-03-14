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Жители Ленинского округа боятся выходить на улицу

14 марта 2017, 19:25
Ледяные дворы.

Несмотря на напоминание Госжилинспекции Омской области в адрес Управляющих компаний о необходимости в срок до 6 марта выполнить все работы, связанные с уборкой снега на придомовых территориях, во многих дворах Ленинского округа дороги и тротуары скрыты под мощным ледяным панцирем. Местные жители жалуются: «боимся выходить на улицу – вокруг один лед, очень скользко и для молодых, и для пенсионеров!»

В частности, омичи жалуются на работу Управляющей компании ООО «Ленинское» (gkhleninskoeomsk.ru, лицензия №055000141 от 25 мая 2015 года). Речь идет о дворах домов по улице Серова дома №№10,12,14,16.


Из сообщения граждан:

«Живем как в Антарктиде пингвины! Дворы – сплошной ледяной панцирь. Ходить невозможно! Стараемся без сильной надобности из дома не выходить, очень опасно для любого возраста, и для молодых людей, и для пенсионеров. Дворников не видно вообще!! Когда терпения нет, выходим чистить лед сами рядом с подъездом! После ремонта крыш весь нечищеный снег, тая, стекает прямо под дом, добавляя ко льду на дорогах еще и замерзшую воду сверху! Никакие жалобы не помогают! Что делать – не знаем, ждем лета. Весной точно ничего не растает»


Напомним, ранее, Госжилинспекция Омской области напомнила, что после 6 марта в городе пройдет проверка «управляющих организаций на добросовестность исполнения своих обязанностей. В случае выявленных нарушений управляющим компаниям грозит ответственность в виде административного штрафа в размере от 50 000 рублей».

Так что вот, адреса, где не всё выполнено «добросовестно»: улица Серова, дома №№ 10,12,14,16, состояние придомовых территорий после зимы под большим вопросом.




#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Город
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