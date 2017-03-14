Жители Ленинского округа боятся выходить на улицу



Из сообщения граждан:



«Живем как в Антарктиде пингвины! Дворы – сплошной ледяной панцирь. Ходить невозможно! Стараемся без сильной надобности из дома не выходить, очень опасно для любого возраста, и для молодых людей, и для пенсионеров. Дворников не видно вообще!! Когда терпения нет, выходим чистить лед сами рядом с подъездом! После ремонта крыш весь нечищеный снег, тая, стекает прямо под дом, добавляя ко льду на дорогах еще и замерзшую воду сверху! Никакие жалобы не помогают! Что делать – не знаем, ждем лета. Весной точно ничего не растает»