В поселке Светлом открыты новые три казармы учебного центра ВДВ

Наиболее значимыми из числа принятых в эксплуатацию объектов Тимергазин отметил комплексный парк на полигоне Раевский под Новороссийском, который включает в себя 58 сооружений и зданий, а также глубоководный бассейн, аэродинамическая труба и ледовый дворец Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В текущем году намечен ввод в эксплуатацию еще 170 объектов.