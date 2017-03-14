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В поселке Светлом открыты новые три казармы учебного центра ВДВ

14 марта 2017, 14:05
В текущем году сдадут еще шесть объектов.

Сегодня, 14 марта, в Омске сданы в эксплуатацию три из девяти новых казарм 242-го учебного центра ВДВ. Остальные планируется сдать также в нынешнем году, передает ТАСС со ссылкой на заявление Наримана Тимергазина, занимающего пост заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению.

Наримана Тимергазина также рассказал, что в интересах ВДВ в последние годы было заключено свыше 70 госконтрактов на реконструкцию, строительство и ремонт около 700 сооружений и зданий. Причем к настоящему моменту строительно-монтажные работы подошли к концу примерно на 350 объектах.

Наиболее значимыми из числа принятых в эксплуатацию объектов Тимергазин отметил комплексный парк на полигоне Раевский под Новороссийском, который включает в себя 58 сооружений и зданий, а также глубоководный бассейн, аэродинамическая труба и ледовый дворец Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В текущем году намечен ввод в эксплуатацию еще 170 объектов.

Обрушение казармы в 242-м учебном центре, произошедшее 12 июля 2015 года, в результате которого погибли 24 военнослужащих. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, причиной трагедии послужила некачественно выполненная при строительстве в 1975 году кладка стен, а ошибки при проведении ремонта в 2013 году ситуацию усугубили.

#Новости#Общество#Город
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