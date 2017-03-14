Город55
ГлавноеВсе новости

В Омский регион вновь идут морозы – зима еще не закончилась

14 марта 2017, 21:01
Прогноз на три дня.

Предварительный прогноз, представленный омскими синоптиками на период с 11 по 17 марта, говорит о том, что в эти дни омичей ждет переменчивая погода с температурными скачками – ночью и днем.

Если в прошлые выходные Омский регион находился в зоне антициклона, который гарантировал ясную без осадков погоду с большим суточным ходом температуры воздуха, а именно ночью – ясно и морозно, днем – солнечно и тепло, то в начале недели влияние антициклона ослабело, местами прошли осадки в виде снега, усилился ветер.

Однако, далее вплоть до 17 марта влияние на погоду в Омском регионе будет вновь оказывать антициклон, который создаст условия для выхолаживания ночью и оттепели днем.

Сегодня ночью при прояснении местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Завтра днем от -1 до -6, ветер северо-западного направления, в некоторых районах выпадут осадки в виде снега, атмосферное давление будет расти.

В четверг, 16 марта, осадков не ожидается, но температура ночью опустится местами до минус 24 градусов, дневная температура составит от -13 до -18 градусов. Скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В пятницу, 17 марта, возможно, потеплеет днем до +2, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов (-17…-22).


Фото: иллюстрация

#Новости#Погода#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31