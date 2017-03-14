В Омский регион вновь идут морозы – зима еще не закончилась

Предварительный прогноз, представленный омскими синоптиками на период с 11 по 17 марта, говорит о том, что в эти дни омичей ждет переменчивая погода с температурными скачками – ночью и днем.
Если в прошлые выходные Омский регион находился в зоне антициклона, который гарантировал ясную без осадков погоду с большим суточным ходом температуры воздуха, а именно ночью – ясно и морозно, днем – солнечно и тепло, то в начале недели влияние антициклона ослабело, местами
Однако, далее вплоть до 17 марта влияние на погоду в Омском регионе будет вновь оказывать антициклон, который создаст условия для выхолаживания ночью и оттепели днем.
Сегодня ночью при прояснении местами ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Завтра днем от -1 до -6, ветер северо-западного направления, в некоторых районах выпадут осадки в виде снега, атмосферное давление будет расти.
В четверг, 16 марта, осадков не ожидается, но температура ночью опустится местами до минус 24 градусов, дневная температура составит от -13 до -18 градусов. Скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В пятницу, 17 марта, возможно, потеплеет днем до +2, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов (-17…-22).
Фото: иллюстрация