В Омский регион вновь идут морозы – зима еще не закончилась

Если в прошлые выходные Омский регион находился в зоне антициклона, который гарантировал ясную без осадков погоду с большим суточным ходом температуры воздуха, а именно ночью – ясно и морозно, днем – солнечно и тепло, то в начале недели влияние антициклона ослабело, местами прошли осадки в виде снега , усилился ветер.