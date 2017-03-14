В Омске объявлен желтый уровень террористической опасности

Сегодня, 14 марта, в Омске установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Согласно замыслу террористического учения, проводимого в Омске и Омской области, региональный оперативный штаб получил дополнительную информацию, которая подтверждает реальность угрозы совершения терактов в отношении расположенных на территории города и области объектов органов исполнительной власти, органов государственной власти и органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба мэрии.
Губернатор региона, являющийся председателем антитеррористической комиссии, с учетом этой информации в отношении вышеперечисленных органов с 14 марта 2017 года установил высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Как отметили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, наряду с выполняемыми при установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности мероприятиями, направленными на усиление охраны общественного порядка, проведения осмотров и проверок объектов для определения возможных мест закладки взрывных устройств, будут приниматься дополнительные меры, целью которых будет организация розыска причастных к подготовке терактов лиц. Помимо этого, планируется осуществление проверки по пресечeнию теракта и спасeнию людей сотрудников аварийно-спасательных формирований и правоохранительных органов, а также персонала потенциальных объектов террористических посягательств.
По словам Евгения Скрипкарева, занимающего пост первого заместителя директора профильного департамента, правоохранительные органы при высоком (желтом) уровне опасности будут проверять у граждан удостоверяющие личность документы, помимо этого, на локальных участках местности будет частично ограничено движение транспортных средств.
Также будет усилен контроль за соблюдением порядка регистрации или снятия с регистрационного учета по месту жительства или пребывания, за соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами. Наряду с этим планируется уточнение расчетов средств и сил, необходимых для ликвидации последствий терактов и определение пригодных для временного размещения людей мест.
Омичей и гостей города мэрия призывает к соблюдению рекомендованных мероприятий при установлении уровней террористической опасности, а также с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и проводимым действиям.