В Омске объявлен желтый уровень террористической опасности

Как отметили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, наряду с выполняемыми при установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности мероприятиями, направленными на усиление охраны общественного порядка, проведения осмотров и проверок объектов для определения возможных мест закладки взрывных устройств, будут приниматься дополнительные меры, целью которых будет организация розыска причастных к подготовке терактов лиц. Помимо этого, планируется осуществление проверки по пресечeнию теракта и спасeнию людей сотрудников аварийно-спасательных формирований и правоохранительных органов, а также персонала потенциальных объектов террористических посягательств.