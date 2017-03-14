Тройное ДТП у моста в Омске, пострадавшие в больнице

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили: водитель автомобиля Peugeot 508, мужчина 1986 года рождения, при движении по улице Иртышская Набережная, направляясь в направлении улицы Ленинградская площадь, в районе дома № 2 «А», не справившись с управлением автомобиля, выехал на сторону встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Accord под управлением мужчины 1981 г.р.