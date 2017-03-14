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Тройное ДТП у моста в Омске, пострадавшие в больнице

14 марта 2017, 10:19
Среди доставленных в медучреждение – ребенок.

Накануне вечером в Омске произошло ДТП, в котором пострадали трое, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Сообщение об автоаварии в центре города поступило в дежурную часть Госавтоинспекции 13 марта в 20:10, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили: водитель автомобиля Peugeot 508, мужчина 1986 года рождения, при движении по улице Иртышская Набережная, направляясь в направлении улицы Ленинградская площадь, в районе дома № 2 «А», не справившись с управлением автомобиля, выехал на сторону встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Honda Accord под управлением мужчины 1981 г.р.

От удара Honda Accord столкнулась с автомобилем Honda Civic под управлением женщины 1987 года рождения.

Итог ДТП: пассажиры Honda Accord - женщины 1967. и 1996 годов рождения соответственно, а также девочка 2007 года рождения доставлены городскую больницу.


По данному факту назначена и проводится проверка, результатом которой станет установление всех причин и обстоятельств происшествия.


Фото: 55.мвд.рф

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