Скачок цен на автомобили, подорожание до 50%

По данным агентства, в среднем за последние три года цены на автомобили с пробегом выросли на 28,7%. Что касается серьезного разброса в изменении цен, составивший от 10% до 50%,Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат», отметил, что некоторые из популярных моделей успели кардинально обновиться, в то время как другие претерпели лишь незначительные изменения.