Скачок цен на автомобили, подорожание до 50%

За последние три года рост цен на вторичном автомобильном рынке на различные модели составил от 10% до 50%. Данные о динамике стоимости машин с пробегом опубликовало аналитическое агентство «
По данным агентства, в среднем за последние три года цены на автомобили с пробегом выросли на 28,7%. Что касается серьезного разброса в изменении цен, составивший от 10% до 50%,Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат», отметил, что некоторые из популярных моделей успели кардинально обновиться, в то время как другие претерпели лишь незначительные изменения.
Так, средняя стоимость модели Ford Focus 2011 в марте 2014 года составляла 510 тысяч рублей, в настоящее время она составляет 587,5 тысяч рублей (+15,4%). Аналогичная динамика присуща корейскому седану Hyundai Solaris, который с 455 тысяч подорожал до 530 тысяч (+16%). На 10,4% выросла цена калужского Volkswagen Polo, который теперь в средне стоит полмиллиона рублей.
Корейская модель KIA Rio подорожала сразу на 26% до 535 тысяч рублей с 410 тысяч. В аналогичной пропорции поднялась цена и на Skoda Octavia. На 30% стала выше цена двух популярных седанов Toyota – Corolla и Camry. Стоимость японских кроссоверов RAV4 и Nissan Qashqai поднялась на 40%.
Рекордсменом по повышению цены оказалась Mazda 6, которая подорожала почти на 50%, если раньше эта модель стоила 717 тысяч рублей, то теперь за нее придется выложить более миллиона.
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