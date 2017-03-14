Путин о болезни Медведева: Дмитрия Анатольевича не уберегли

Коротко о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин высказался на совещании с членами Правительства, которое состоялось во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
«Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал глава государства.
Далее об эпидемической ситуации в стране рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. По словам чиновника, эпидпорог превышен только в пяти регионах страны: два – в Центральном федеральном округе и три – в Сибирском федеральном округе. Неделю назад такая же ситуация была в 17 округах. Полностью грипп уйдет во второй половине апреля текущего года.
Фото, видео: kremlin.ru