Проверка предприятий на утечку этилмеркаптана: комментарий Титана

После массовых сообщений омичей о резком химическом запахе в воздухе, ведется ряд проверок на предприятиях города. По предварительным результатам исследования проб атмосферного воздуха, запах присутствовал из-за загрязнения этилмеркаптаном, предельно допустимая концентрация которого превышена в 400 раз.
Данная информация выявлена на стационарных пунктах наблюдательной сети города ранее, 9 и 10 марта. Напомним, этилмеркаптан используется в промышленном производстве в качестве примеси к газу для придания ему запаха.
В связи с выявленным в атмосферном воздухе содержанием этилмеркаптана в концентрации 0,0203 мг/кубический метр, госинспекторами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с привлечением экспертов ЦЛАТИ ведутся проверочные мероприятия
Сегодня, 14 марта, пресс-служба АО «ГК «Титан» сообщила порталу Gorod55.ru:
«Согласно Технологическим регламентам производств, этилмеркаптан, обнаруженный в атмосфере города в высокой концентрации, в производственном процессе ПАО «Омский каучук» и ООО «Полиом» (совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти») не используется».
Напомним, Следственными органами СК РФ по Омской области