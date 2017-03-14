Проверка предприятий на утечку этилмеркаптана: комментарий Титана

В связи с выявленным в атмосферном воздухе содержанием этилмеркаптана в концентрации 0,0203 мг/кубический метр, госинспекторами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с привлечением экспертов ЦЛАТИ ведутся проверочные мероприятия на предприятиях, которые используют данное вещество в производстве, в частности, ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод», по информации пресс-службы Росприроднадзора .