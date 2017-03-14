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Проверка предприятий на утечку этилмеркаптана: комментарий Титана

14 марта 2017, 09:46
Загрязнение воздуха.

После массовых сообщений омичей о резком химическом запахе в воздухе, ведется ряд проверок на предприятиях города. По предварительным результатам исследования проб атмосферного воздуха, запах присутствовал из-за загрязнения этилмеркаптаном, предельно допустимая концентрация которого превышена в 400 раз.


Данная информация выявлена на стационарных пунктах наблюдательной сети города ранее, 9 и 10 марта. Напомним, этилмеркаптан используется в промышленном производстве в качестве примеси к газу для придания ему запаха.

В связи с выявленным в атмосферном воздухе содержанием этилмеркаптана в концентрации 0,0203 мг/кубический метр, госинспекторами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с привлечением экспертов ЦЛАТИ ведутся проверочные мероприятия на предприятиях, которые используют данное вещество в производстве, в частности, ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод», по информации пресс-службы Росприроднадзора.

Сегодня, 14 марта, пресс-служба АО «ГК «Титан» сообщила порталу Gorod55.ru:
«Согласно Технологическим регламентам производств, этилмеркаптан, обнаруженный в атмосфере города в высокой концентрации, в производственном процессе ПАО «Омский каучук» и ООО «Полиом» (совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти») не используется».

Напомним, Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы…). Пресс-служба ведомства ранее сообщала, что следователи работают в Советском округе на трех предприятиях, использующих в производстве этилмеркаптан.

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