После истории с миллионами на премии и з/п КТОСов наказан 1 чиновник

Сегодня, 14 марта, на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты обсуждали представление прокуратуры в адрес мэрии о нарушениях в работе КТОСов.
Напомним, на развитие общественного самоуправления в бюджете Омска в 2016 году заложено 87 миллионов рублей. По данным прокуратуры, порядка 80% из этой суммы тратится на поощрение активистов и работников КТОСов. В ходе проверки прокуратурой установлены многочисленные факты нарушений при расходовании бюджетных денег КТОСами.
На сегодняшнем заседании комитета представитель мэрии, директор департамента общественных отношений Радмила Мартынова сказала, что администрацией приняты меры по фактам, указанным в представлении прокуратуры. Кроме того, дополнительно проведен обучающий семинар для сотрудников КТОС.
Некоторых депутатов не удовлетворил такой ответ. По словам Александра Иванова, нарушения, названные прокуратурой, уже не раз выявлялись контрольно-счетной палатой.
- Дело в то, что ничего не делается. Все нарушения повторяются. Причем из года в год, на протяжении трех лет. Департамент общественных отношений не хочет реагировать. Уже президент и премьер-министр требуют проектного управления. Нет, департамент общественных отношений просто деньги разбрасывает. Как сеятели, выбрасывают деньги. За пять лет мы профинансировали КТОСы на полмиллиарда рублей, - сказал депутат.
Старший помощник прокурора Омска Елена Лизунова, в свою очередь, отметила, что целью прокуратуры была проверка целевого эффективного использования бюджетных средств. Инициирована она была в декабре прошлого года, после соответствующей публикации в СМИ.
- Конкретные указанные нарушения были устранены – по учетной политике, по бухгалтерскому учету, по приведению положений в соответствие с законодательством. Но не все виновные лица привлечены к ответственности. По результатам проверки наказано только одно должностное лицо, - заметила Елена Лизунова.
Предложение депутата Иванова - вынести вотум недоверия директору департамента общественных отношений Радмиле Мартыновой - не нашел поддержки у членов комитета. Других предложений не поступило.
В итоге депутаты остановились на том, что разгонять КТОСы не стоит, альтернативы им нет, но их работу надо совершенствовать. Информация, представленная прокуратурой, была принята комитетом к сведению.