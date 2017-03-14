После истории с миллионами на премии и з/п КТОСов наказан 1 чиновник

- Дело в то, что ничего не делается. Все нарушения повторяются. Причем из года в год, на протяжении трех лет. Департамент общественных отношений не хочет реагировать. Уже президент и премьер-министр требуют проектного управления. Нет, департамент общественных отношений просто деньги разбрасывает. Как сеятели, выбрасывают деньги. За пять лет мы профинансировали КТОСы на полмиллиарда рублей, - сказал депутат.